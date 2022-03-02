В Херсоне мужчина перед танком размахивает флагами Украины

В результате ужасных обстрелов Херсона оккупанты уничтожили много построек. В ночь на 2 марта российские войска обстреляли Херсонский городской совет. К счастью, все уцелели.

Мэр города просит людей не выходить на улицу. Несмотря на это, сегодня утром, 2 марта, на площади Свободы отчаянный мужчина размахивал государственными флагами перед танками. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале.

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