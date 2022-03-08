В Херсоне оккупантов встретили двумя гвоздиками с черной лентой

В социальной сети телеграм появилось видео, на котором очевидцы рассказали, что в Херсоне люди понесли оккупантам цветы.

В ролике украинец отметил, что сначала его это очень удивило, пока он не разглядел, что именно принесли люди.

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Оказалось, это две гвоздики, которые еще и были перевязаны черной лентой. Известно, что такие цветы кладут на могилы умерших.

Такими действиями в Херсоне хотели сообщить российским оккупантам, что им здесь не рады, а врагам нужно покидать украинские территории.

Смотрите видео от очевидца:

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