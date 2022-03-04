В Херсоне оккупанты транслируют свои каналы

Оккупанты транслируют свои теле- и радиоканалы в Херсоне. Трансляцию они организовали через приставку Т2.

Трансляция пророссийских каналов идет с утра 4 марта. В общей сложности их есть 27.

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В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала,

– говорится в сообщении.

Сейчас в городе работает только один украинский телеканал – UA: Херсон, но там транслируют марафон. Остальные региональные каналы не работают. Подобная ситуация есть и в области

Обратите внимание, что Роскомнадзор блокирует все официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В список ресурсов, которых боится государство-агрессор, попал и 24 канал.

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