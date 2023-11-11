Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Соответствующее уведомление от него поступило в 21:33. Заметим, что деталей не так уж много.
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Призывают позаботиться о безопасности
По словам Романа Мрочко, в Херсоне – перебои с электричеством. Он добавил, что резко ухудшилась погода, в частности усилился ветер.
Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких!
– призвал Мрочко.
Отметим, что ночью оккупанты обстреляли правобережье Херсонщины. Вследствие этого повреждения получили высоковольтные линии электропередач, питающих два населенных пункта недалеко от Херсона.
По словам Романа Мрочко, в течение дня аварийным бригадам удалось вернуть электроэнергию большинству потребителей. Он отметил, что работы будут продолжаться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить подачу света в эти населенные пункты.
Спасибо нашим энергетикам за их ежедневные подвиги!
– добавил он.
Заметим, что никто не может спрогнозировать, будут ли отключения света или нет. Следовательно, мы призываем помаленьку готовиться к тому, что это может произойти. Далее расскажем, как уберечь жилье.
Как уберечь дом от пожара во время отключений
Советами поделились в ГСЧС. Чрезвычайники отметили, что во время отключения света следует обязательно вынимать из розеток электроприборы. Но это не всё.
- Извлеките от сети все энергозатратные устройства: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник, электроплиту.
- Также призывают проверить, выключены ли выключатели света в комнатах.
- В ГСЧС просят отключить свет в частном доме или квартире через щиток, если вы уходите из дома.
- Предлагают не лезть в электрощитовые дома в попытках самостоятельно восстановить электроснабжение.
- Также просят включать электроприборы через полчаса после подачи тока, но не все.
- Призывают энергоемкие приборы включать поэтапно.
- Обращаются также к представителям бизнеса и просят не включать уличную подсветку фасадов и витрин.