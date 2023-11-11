Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Відповідне повідомлення від нього надійшло о 21:33. Зауважимо, що деталей не так уже й багато.

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Закликають потурбуватися про безпеку

За словами Романа Мрочка, у Херсоні – перебої з електрикою. Він додав, що різко погіршилася погода, зокрема, посилився вітер.

Подбайте про власну безпеку і своїх близьких!

– закликав Мрочко.

Зауважимо, що вночі окупанти обстріляли правобережжя Херсонщини. Внаслідок цього пошкоджень зазнали високовольтні лінії електропередач, що живлять два населені пункти неподалік Херсона.

За словами Романа Мрочка, впродовж дня аварійним бригадам вдалося повернути електроенергію більшості споживачів. Він зазначив, що роботи триватимуть доти, поки не вдасться повністю відновити подачу світла до цих населених пунктів.

Дякуємо нашим енергетикам за їх щоденні подвиги!

– додав він.

Зауважимо, що ніхто не може спрогнозувати, чи будуть відключення світла, чи ні. Відтак, ми закликаємо помаленьку готуватися до того, що це таки може статися. Далі розповімо, як вберегти оселю.

Як вберегти оселю від пожежі під час відключень

Порадами поділилися у ДСНС. Надзвичайники наголосили, що під час відключень світла слід обов'язково виймати з розеток електроприлади. Але це не все.