В храме, где служит Чудинович, рассказали, что его похитили примерно в 8:30. Оккупанты увезли мужчину в неизвестном направлении.

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Детали похищения

По информации 24 канала, Чудиновича забрали прямо из церкви. Неизвестные представились сотрудниками "милиции". Трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у присутствующих. Однако свои документы показывать отказались. Похитители вместе со священником сели в зеленый ЗАЗ Sens и уехали в неизвестном направлении.

Что известно о Чудиновиче

Сергей Чудинович является настоятелем церкви Пресвятой Богородицы в Херсоне. Он известный в городе общественный деятель и волонтер. С начала российского нападения в 2014 году священник ездит на линию фронта с гуманитарной помощью.

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