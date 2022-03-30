У храмі, де служить Чудинович, розповіли, що його викрали приблизно о 8:30. Окупанти повезли чоловіка у невідомому напрямку.
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Російські вбивці викладають на окупованих територіях людей. Про зникнення херсонського священника Сергія Чудиновича повідомили 30 березня.
Джерело:"Суспільне"
У храмі, де служить Чудинович, розповіли, що його викрали приблизно о 8:30. Окупанти повезли чоловіка у невідомому напрямку.
До теми На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка
Доповнюємо новину...