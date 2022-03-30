У храмі, де служить Чудинович, розповіли, що його викрали приблизно о 8:30. Окупанти повезли чоловіка у невідомому напрямку.

До теми На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка

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