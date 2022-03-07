В Херсоне похитили украинского активиста Александра Тарасова

Активиста Александра Тарасова, активно освещавшего украинские митинги в Херсоне против оккупации, похитили неизвестные.

Александр Тарасов известен своей проукраинской позицией. Он активно освещал события последних дней в Херсоне и митинги местных жителей против оккупации.

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По данным "Самооборона Херсона", Тарасова похитили неизвестные люди на черном мерседесе с не местными номерами.



Александра Тарасова похитили неизвестные / Фото "Самооборона Херсона"

Полный текст сообщения:

Похищен Александр Тарасов, который активно освещал митинги украинского Херсона против оккупации и выступал за них, призывал людей выходить и отстаивать свое право быть украинцами. Похитили на Ушакове вблизи спорттоваров. Похитители передвигаются на черном мерседесе вита с не херсонскими номерами. Если вам станет известно его местонахождении, сообщите.

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