В Херсоне похитили украинского активиста Александра Тарасова
Источник:Самооборона Херсон
Активиста Александра Тарасова, активно освещавшего украинские митинги в Херсоне против оккупации, похитили неизвестные.
Александр Тарасов известен своей проукраинской позицией. Он активно освещал события последних дней в Херсоне и митинги местных жителей против оккупации.
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По данным "Самооборона Херсона", Тарасова похитили неизвестные люди на черном мерседесе с не местными номерами.
Александра Тарасова похитили неизвестные / Фото "Самооборона Херсона"
Полный текст сообщения:
Похищен Александр Тарасов, который активно освещал митинги украинского Херсона против оккупации и выступал за них, призывал людей выходить и отстаивать свое право быть украинцами. Похитили на Ушакове вблизи спорттоваров. Похитители передвигаются на черном мерседесе вита с не херсонскими номерами. Если вам станет известно его местонахождении, сообщите.
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