В Херсоне посреди улицы из-за замечания избили депутата

В первый день 2022 года в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.

О нападении и избиении депутата в Херсоне в сети рассказал коллега пострадавшего Иван Глухов.

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В Херсоне избили депутата

По словам Глухова, на депутата горсовета Херсона от "Европейской солидарности" Игоря Осауленко напали 1 января в Херсоне, на улице Тарле.

Мужчину прямо на улице избили из-за замечания. Депутат попросил троих молодых людей не бросать под ноги петарды. Однако они ответно отреагировали агрессией.

Игорь Осауленко: что о нем известно

Осауленко – депутат горсовета от "ЕС", волонтер, основатель и руководитель волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка".

Кроме того, он является военным врачом, а также ветераном войны на Донбассе.



В Херсоне избили депутата Игоря Осауленко / Фейсбук Ивана Глухова

В Киеве 9 декабря на улице напали на скандального народного депутата Александра Юрченко , прошедшего в Верховную Раду от "Слуги народа". Неизвестные сначала пристали к избраннику, а затем нанесли несколько ударов.

Текст сообщения Ивана Глухова:

Фракция Европейской Солидарности в Херсонском городском совете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игорь Осауленко, который сегодня несколько часов назад был избит тремя неизвестными молодыми людьми в г. Херсоне по ул. А. Тарле за замечания по поводу бросания под ноги петард!