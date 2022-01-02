В Херсоне посреди улицы из-за замечания избили депутата
Источник:фейсбук Ивана Глухова
В первый день 2022 года в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.
О нападении и избиении депутата в Херсоне в сети рассказал коллега пострадавшего Иван Глухов.
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В Херсоне избили депутата
По словам Глухова, на депутата горсовета Херсона от "Европейской солидарности" Игоря Осауленко напали 1 января в Херсоне, на улице Тарле.
Мужчину прямо на улице избили из-за замечания. Депутат попросил троих молодых людей не бросать под ноги петарды. Однако они ответно отреагировали агрессией.
Игорь Осауленко: что о нем известно
- Осауленко – депутат горсовета от "ЕС", волонтер, основатель и руководитель волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка".
- Кроме того, он является военным врачом, а также ветераном войны на Донбассе.
В Херсоне избили депутата Игоря Осауленко / Фейсбук Ивана Глухова
Текст сообщения Ивана Глухова:
Фракция Европейской Солидарности в Херсонском городском совете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игорь Осауленко, который сегодня несколько часов назад был избит тремя неизвестными молодыми людьми в г. Херсоне по ул. А. Тарле за замечания по поводу бросания под ноги петард!