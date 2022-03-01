В Херсоне рассказали местным, как вести себя во время обстрела из разных типов вооружения

Российские оккупанты угрожают украинскому Херсону. Именно поэтому в ОГА проинформировали о том, как горожанам вести себя во время возможного обстрела.

В частности, людям рассказали, что делать во время взрывов и обстрелов из различных систем и оружия. Говорится о минах, гаубичный снаряд, град, танк, смерч.

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Инструкции поведения

Мина, от которой спасает любое углубление. Она имеет длинный протяжный свист. Бежать не надо, только оглянуться и падать в ближайшую яму. На это есть 2 – 5 секунд.

Гаубичный снаряд. Звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки. Поэтому надо упасть на месте немедленно.

Град. Если погода хорошая, то его слышно издалека, будто шорох. Расстояние, с которого он стреляет, не важна. У человека есть 14 секунд, чтобы найти укрытие. Град не пробивает что-то на вылет, поэтому спасет любая ямка.

Танк. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Танк в радиусе 7 метров рвет все. Надо либо лежать или бежать в укрытие.

Смерч. Эта система звучит так, будто улетает истребитель. Он не втыкается куда-то, а открывается примерно в 10 – 20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз. Главное – лежать. Снаряд бьет метров на 5 максимум.

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