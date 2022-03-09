Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Также сообщили, что в Херсоне враг пытается ввести административно-полицейский режим.

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В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии,

– сообщили в Генштабе.

Мэр Херсона призвал горожан работать

Напомним, что на своей странице в фейсбуке городской глава Херсона Игорь Колыхаев опубликовал обращение к жителям города. По его словам, сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться панике и депрессии или позволить городу сдать свои позиции.

Он призвал предпринимателей и обычных работников возобновлять свою работу. "Нельзя победить, только защищаясь и прячась в укрытиях. Чтобы победить, нужно действовать! Не разрушайте город своим бездействием по отношению к нему! Это наша земля, наш дом и только нам здесь жить", – добавил Колыхаев.

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