Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також повідомили, що в Херсоні ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим.
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У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії,
– повідомили в Генштабі.
Мер Херсона закликав містян працювати
Нагадаємо, що на своїй сторінці у фейсбук міський голова Херсона Ігор Колихаєв опублікував звернення до мешканців міста. За його словами, зараз у жодному разі не можна піддаватися паніці та депресії, чи дозволити місту здати свої позиції.
Він закликав підприємців та звичайних працівників відновлювати свою роботу. "Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях. Щоб перемогти, потрібно діяти! Не руйнуйте місто своєю бездіяльністю щодо нього! Це наша земля, наш дім і тільки нам тут жити", – додав Колихаєв.
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