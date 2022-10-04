Выехать из Херсона невозможно

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, сначала мужчин такого возраста перестали пропускать через блокпосты в Васильевке.

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Впоследствии это ограничение якобы сняли, но следует понимать, что сейчас выехать из оккупированной Херсонщины через Васильевку вообще почти невозможно не только мужчинам призывного возраста. Россияне придумали какие-то спецпропуска и разрешения от оккупационных "администраций", которые нужно оформлять через интернет.

Сейчас люди не могут их оформить, потому что захватчики требуют довольно странный перечень документов – и свидетельство о рождении для взрослого человека, приглашение, оттуда, куда люди хотят уехать, и прочее.

Для чего россияне могут искать мужчин

В Херсоне начали проводить поквартирный и домовый обход, чтобы выявить мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, однако повестки им не вручают. По мнению Хланя, главной целью россиян является именно выявление таких мужчин и мест, где они находятся.

Он считает, что захватчики все же готовят какие-то мобилизационные отряды, но, вероятно, не будут посылать их на войну и не выдавать им оружие. Всем ведь понятно, что украинцы скорее вернут оружие против самих россиян, а не пойдут с ним против ВСУ.

Поэтому Хлань предполагает, что захватчики хотят сформировать мобилизационные "трудовые" отряды и использовать их, например, для строительства фортификационных сооружений.

Или все же, возможно, для использования наших людей как живого щита на передовой,

– добавил он.

Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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