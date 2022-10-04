Выехать из Херсона невозможно
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, сначала мужчин такого возраста перестали пропускать через блокпосты в Васильевке.
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Впоследствии это ограничение якобы сняли, но следует понимать, что сейчас выехать из оккупированной Херсонщины через Васильевку вообще почти невозможно не только мужчинам призывного возраста. Россияне придумали какие-то спецпропуска и разрешения от оккупационных "администраций", которые нужно оформлять через интернет.
Сейчас люди не могут их оформить, потому что захватчики требуют довольно странный перечень документов – и свидетельство о рождении для взрослого человека, приглашение, оттуда, куда люди хотят уехать, и прочее.
Для чего россияне могут искать мужчин
В Херсоне начали проводить поквартирный и домовый обход, чтобы выявить мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, однако повестки им не вручают. По мнению Хланя, главной целью россиян является именно выявление таких мужчин и мест, где они находятся.
Он считает, что захватчики все же готовят какие-то мобилизационные отряды, но, вероятно, не будут посылать их на войну и не выдавать им оружие. Всем ведь понятно, что украинцы скорее вернут оружие против самих россиян, а не пойдут с ним против ВСУ.
Поэтому Хлань предполагает, что захватчики хотят сформировать мобилизационные "трудовые" отряды и использовать их, например, для строительства фортификационных сооружений.
Или все же, возможно, для использования наших людей как живого щита на передовой,
– добавил он.
Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Последние новости из Херсонской области: коротко
Служба безопасности Украины разоблачила 12 стражей порядка, которые занимались репрессиями украинцев на временно оккупированных территориях. Им объявили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Среди них – заместитель начальника "военной комендатуры" Лазурного, глава изолятора временного содержания в созданном оккупантами отделении полиции в Новой Каховке, 3 эксперта-криминалиста, которые проводят различные исследования в пользу оккупантов.
Тем временем в Таврическом россияне получили новую поставку "хлопка". Оккупанты построили два переходных моста возле Каховской ГЭС и пытаются перемещать ими технику на правый берег. Перед этим они накапливают ее в Таврической промзоне, но ВСУ вовремя ее уничтожают.
Кроме того, наши защитники не прекращают продвигаться и освобождать населенные пункты. Так, украинские флаги снова реют в Староселье, Довидовом Броде и Великой Александровке. Также под контроль ВСУ перешла Новопетровка.