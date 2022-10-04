Виїхати з Херсонщини неможливо
Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, спершу чоловіків такого віку припинили пропускати через блокпост у Василівці.
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Згодом це обмеження нібито зняли, але варто розуміти, що зараз виїхати з окупованої Херсонщини через Василівку взагалі майже неможливо не лише чоловікам призовного віку. Росіяни вигадали якісь спецперепустки і дозволи від окупаційних "адміністрацій", які потрібно оформляти через інтернет.
Зараз люди не можуть їх оформити, бо загарбники вимагають досить дивний перелік документів – і свідоцтво про народження для дорослої людини, запрошення, звідти, куди люди хочуть виїхати, та інше.
Для чого росіяни можуть шукати чоловіків
Водночас у Херсоні почали проводити поквартирний та побудинковий обхід, аби виявити чоловіків віком від 18 до 35 років, однак повістки їм не вручають. На думку Хланя, наразі головною метою росіян є саме виявлення таких чоловіків і місць, де вони перебувають.
Він вважає, що загарбники все ж готують якісь мобілізаційні загони, але, ймовірно, не посилатимуть їх на війну та не видаватимуть їм зброю. Адже усім зрозуміло, що українці швидше повернуть зброю проти самих росіян, а не підуть з нею проти ЗСУ.
Саме тому Хлань припускає, що загарбники хочуть сформувати мобілізаційні "трудові" загони і використовувати їх, наприклад, для будування фортифікаційних споруд.
Або все ж таки, можливо, для використання наших людей як живого щита на передовій,
– додав він.
Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Останні новини з Херсонської області: коротко
Служба безпеки України викрила 12 правоохоронців-перевертнів, які займалися репресіями українців на тимчасово окупованих територіях. Їм оголосили підозру у держзраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед них – заступник начальника "військової комендатури" Лазурного, очільник ізолятора тимчасового утримання у створеному окупантами відділенні поліції у Новій Каховці, 3 експерти-криміналісти, які проводять різні дослідження на користь окупантів.
Тим часом у Таврійську росіяни отримали нову поставку "бавовни". Окупанти звели два перехідних мости біля Каховської ГЕС і намагаються переміщувати ними техніку на правий берег. Перед цим вони накопичують її у промзоні Таврійська, але ЗСУ вчасно її знищують.
Крім того, наші захисники не припиняють просуватися та звільняти населені пункти. Так, українські прапори знову майорять у Старосіллі, Довидовому Броді та Великій Олександрівці. Також під контроль ЗСУ перейшла Новопетрівка.