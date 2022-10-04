Виїхати з Херсонщини неможливо

Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, спершу чоловіків такого віку припинили пропускати через блокпост у Василівці.

До теми Як проходить мобілізація на окупованих територіях та що робити українцям: пояснення Гуменюк

Згодом це обмеження нібито зняли, але варто розуміти, що зараз виїхати з окупованої Херсонщини через Василівку взагалі майже неможливо не лише чоловікам призовного віку. Росіяни вигадали якісь спецперепустки і дозволи від окупаційних "адміністрацій", які потрібно оформляти через інтернет.

Зараз люди не можуть їх оформити, бо загарбники вимагають досить дивний перелік документів – і свідоцтво про народження для дорослої людини, запрошення, звідти, куди люди хочуть виїхати, та інше.

Для чого росіяни можуть шукати чоловіків

Водночас у Херсоні почали проводити поквартирний та побудинковий обхід, аби виявити чоловіків віком від 18 до 35 років, однак повістки їм не вручають. На думку Хланя, наразі головною метою росіян є саме виявлення таких чоловіків і місць, де вони перебувають.

Він вважає, що загарбники все ж готують якісь мобілізаційні загони, але, ймовірно, не посилатимуть їх на війну та не видаватимуть їм зброю. Адже усім зрозуміло, що українці швидше повернуть зброю проти самих росіян, а не підуть з нею проти ЗСУ.

Саме тому Хлань припускає, що загарбники хочуть сформувати мобілізаційні "трудові" загони і використовувати їх, наприклад, для будування фортифікаційних споруд.

Або все ж таки, можливо, для використання наших людей як живого щита на передовій,

– додав він.

Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Останні новини з Херсонської області: коротко