В Херсоне слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Сейчас в Херсоне находятся российские войска. Люди не хотят "русского мира" и жить под оккупацией и массово выходят на митинги.

Около 01:30 9 марта в городе услышали взрывы. Жителям города советуем оставаться в укрытиях.

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Откуда раздавались взрывы пока неизвестно. Напомним, что Херсон находится в осаде российских войск. Из города уехать невозможно. Кроме этого, захватчики не пропускают гуманитарную помощь от Украины.

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