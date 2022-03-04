В Херсоне создали колл-центр для местных жителей: можно получить продукты, воду, медикаменты
4 марта 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
В Херсоне 4 марта был создан колл-центр для местных жителей, нуждающихся в помощи. Там можно получить продукты, воду, медикаменты и гигиенические средства.
Колл-центр создал Херсонский городской совет. Воспользоваться помощью могут все желающие местные жители.
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Херсонский городской совет создал колл-центр для жителей Херсона, которым необходима помощь. Здесь они могут получить продукты, воду, медикаменты, средства гигиены,
– говорится в сообщении.
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