В Херсоне создали колл-центр для местных жителей: можно получить продукты, воду, медикаменты

4 марта 2022 , 19:19
Читати новину українською

Источник:

Суспільне Херсон

В Херсоне 4 марта был создан колл-центр для местных жителей, нуждающихся в помощи. Там можно получить продукты, воду, медикаменты и гигиенические средства.

Колл-центр создал Херсонский городской совет. Воспользоваться помощью могут все желающие местные жители.

По теме Не получается мультиков у оккупанта: в Херсоне местные мешают снимать пропагандистские ролики

Херсонский городской совет создал колл-центр для жителей Херсона, которым необходима помощь. Здесь они могут получить продукты, воду, медикаменты, средства гигиены,
– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Мар'яна Бекало