Позиции мэрии Херсона и Минздрав относительно того, в какой зоне находится Херсонщина и областной центр, отличаются.
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Горсовет считает ошибкой оранжевую зону для региона
Исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского главы Роман Головня записал видеообращение. В нем прокомментировал информацию о переходе Херсона в оранжевую зону.
Сегодня и вчера (10 и 9 января – 24 канал) в сети распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в оранжевую зону эпидемической опасности. Такая информация не соответствует действительности,
– отметил Головня.
Он добавил, что по тем показателям заболеваемости, которые фиксируют в городе и области, регион находится на границе желтой и зеленой зон. "И ни один показатель не говорит о том, что Херсонскую область нужно перевести в оранжевую", – подчеркнул чиновник.
Главня добавил, что в области и в Минздраве выясняют, почему на сайте министерства указана такая информация.
Временный заммэра напомнил также, что заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по Херсонской области на днях не проводились.
Временный заместитель мэра Херсона об оранжевой зоне: смотрите видео
В Минздраве уверяют, что ошибки нет
В то же время представители Минздрава в комментарии "Украинской правде" отметили, что в соответствии с полученными из региона данными на Херсонщине должен быть оранжевый уровень.
Минздрав при формировании таблицы с индикаторами определения уровней эпидемической опасности используется только теми данными, которые предоставляются из регионов,
– отметили в ведомстве.
То есть регион попадает в оранжевую зону автоматически, когда индикатор имеет превышенный показатель. Для установления оранжевого уровня не требуется заседания национальной комиссии ТЕБ и ЧС. Отменять оранжевый уровень можно без его проведения.
"В Херсонской области два дня подряд превышен показатель динамики госпитализаций, рассчитанный в соответствии с предоставленными показателями госпитализации", – обратили внимание в Минздраве.
Поэтому, подытожили там, данные, указанные на сайте Минздрава – это обобщенная и агрегированная информация, которая предоставляется регионами.
Карантинные зоны в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала