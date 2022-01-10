Позиции мэрии Херсона и Минздрав относительно того, в какой зоне находится Херсонщина и областной центр, отличаются.

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Горсовет считает ошибкой оранжевую зону для региона

Исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского главы Роман Головня записал видеообращение. В нем прокомментировал информацию о переходе Херсона в оранжевую зону.

Сегодня и вчера (10 и 9 января – 24 канал) в сети распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в оранжевую зону эпидемической опасности. Такая информация не соответствует действительности,

– отметил Головня.

Он добавил, что по тем показателям заболеваемости, которые фиксируют в городе и области, регион находится на границе желтой и зеленой зон. "И ни один показатель не говорит о том, что Херсонскую область нужно перевести в оранжевую", – подчеркнул чиновник.

Главня добавил, что в области и в Минздраве выясняют, почему на сайте министерства указана такая информация.

Временный заммэра напомнил также, что заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по Херсонской области на днях не проводились.

Временный заместитель мэра Херсона об оранжевой зоне: смотрите видео

В Минздраве уверяют, что ошибки нет

В то же время представители Минздрава в комментарии "Украинской правде" отметили, что в соответствии с полученными из региона данными на Херсонщине должен быть оранжевый уровень.

Минздрав при формировании таблицы с индикаторами определения уровней эпидемической опасности используется только теми данными, которые предоставляются из регионов,

– отметили в ведомстве.

То есть регион попадает в оранжевую зону автоматически, когда индикатор имеет превышенный показатель. Для установления оранжевого уровня не требуется заседания национальной комиссии ТЕБ и ЧС. Отменять оранжевый уровень можно без его проведения.

"В Херсонской области два дня подряд превышен показатель динамики госпитализаций, рассчитанный в соответствии с предоставленными показателями госпитализации", – обратили внимание в Минздраве.

Поэтому, подытожили там, данные, указанные на сайте Минздрава – это обобщенная и агрегированная информация, которая предоставляется регионами.

Справка. По информации Минздрава, по состоянию на 10 января две области находятся в оранжевой зоне из-за эпидемии коронавируса – Херсонская и Сумская.