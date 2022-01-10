Позиція мерії Херсона та МОЗ щодо того, в якій зоні перебуває Херсонщина та обласний центр, відрізняються.

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Міськрада вважає помилкою помаранчеву зону для регіону

Виконувач обов'язків заступника Херсонського міського голови Роман Головня записав відеозвернення. У ньому прокоментував інформацію про перехід Херсонщини у помаранчеву зону.

Сьогодні й вчора (10 і 9 січня – 24 канал) у мережі ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли у помаранчеву зону епідемічної небезпеки. Така інформація не відповідає дійсності,

– зазначив Головня.

Він додав, що за тими показниками захворюваності, які фіксують у місті й області, регіон перебуває на межі жовтої та зеленої зон. "І жоден показник не говорить про те, що Херсонську область потрібно перевести до помаранчевої", – наголосив посадовець.

Головня додав, що в області та у МОЗ наразі з'ясовують, чому на сайті міністерства вказана така інформація.

Тимчасовий заступник мера нагадав також, що засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо Херсонської області днями не проводили.

Тимчасовий заступник мера Херсона про помаранчеву зону: дивіться відео

У МОЗ запевняють, що помилки немає

Водночас представники МОЗ у коментарі "Українській правді" зазначили, що відповідно до отриманих з регіону даних на Херсонщині має бути помаранчевий рівень.

МОЗ при формуванні таблиці з індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки послуговується лише тими даними, які надають із регіонів,

– наголосили у відомстві.

Тобто регіон потрапляє у помаранчеву зону автоматично, коли певний індикатор має перевищений показник. Для встановлення помаранчевого рівня не потрібне засідання національної комісії ТЕБ та НС. Скасовувати помаранчевий рівень можна також без його проведення.

"У Херсонській області два дні поспіль перевищений показник динаміки госпіталізацій, який розрахований відповідно до наданих показників госпіталізації", – звернули увагу в МОЗ.

Тому, підсумували там, дані, вказані на сайті МОЗ – це узагальнена та агрегована інформація, яка подається регіонами.

Довідка. За інформацією МОЗ, станом на 10 січня дві області перебувають у помаранчевій зоні через епідемію коронавірусу – Херсонська та Сумська.



Карантинні зони в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу