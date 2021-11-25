Создали более 20 тысяч фейковых профилей
По данным следствия, злоумышленники у себя дома создали специальное телекоммуникационное оборудование. Оно позволяло скрывать реальные сетевые идентификаторы при создании профилей в соцсетях, путем изменения параметров и характеристик трафика
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С 2019 года подозреваемые создали более 20 тысяч фейковых профилей. Их использовали для рассылки:
- анонимных сообщений о минировании,
- распространение дезинформации,
- других противоправных действий, направленных на дестабилизацию общественной ситуации в Украине.
Оплата за такую деятельность осуществлялась через запрещенные российские платежные системы.
Жители Херсона обустроили специальное телекоммуникационное оборудование / Фото Офиса генпрокурора
Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3 тысяч ЅІМ-карт,
– рассказали в офисе генпрокурора.
Сейчас в рамках уголовного производства проводят судебные экспертизы. Продолжаются допросы для привлечения к ответственности всех причастных.
У злоумышленников было более 3 тысяч ЅІМ-карточек / Фото офиса генпрокурора