Створили понад 20 тисяч фейкових профілів

За даними слідства, зловмисники в себе вдома створили спеціальне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволяло приховувати реальні мережеві ідентифікатори при створенні профілів у соцмережах, шляхом зміни параметрів та характеристик трафіку

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З 2019 року підозрювані створили понад 20 тисяч фейкових профілів. Їх використовували для розсилки:

анонімних повідомлень про мінування,

поширення дезінформації,

інших протиправних дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної ситуації в Україні.

Оплата за таку діяльність здійснювалася через заборонені російські платіжні системи.



Мешканці Херсона облаштували спеціальне телекомунікаційне обладнання / Фото Офісу генпрокурора

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тисячі SІМ-карток,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі у межах кримінального провадження проводять судові експертизи. Тривають допити для притягнення до відповідальності всіх причетних.



У зловмисників було понад 3 тисячі SІМ-карток / Фото Офісу генпрокурора