В Херсоне закрывают аэропорт: почему и на сколько
Источник:RegioNews
Аэропорт "Херсон" будет закрыт в течение следующих 4 месяцев. Там до конца 2021 года будут проводить реконструкцию.
О закрытии херсонского аэропорта издание сообщает со ссылкой на открытое письмо КП "Херсонские авиалинии".
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Причина закрытия аэропорта в Херсоне
Аэропорт в Херсоне закрывают на 4 месяца. Там планируют ремонтировать взлетно-посадочную полосу.
Реконструкция начнется 1 сентября, поэтому до 20 сентября аэропорт будет работать в ограниченном режиме. Однако после этого аэродром закроют полностью. Завершить все работы там планируют до конца 2021 года.
Николаев поможет с рейсами
Директор Николаевского аэропорта Федор Барна заявил, что аэропорт готов принимать херсонские рейсы.
Сейчас Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines – в Стамбул, Bees Airline – в Тбилиси.Обратите внимание! Аэропорт "Житомир" с 12 августа 2021 года начал принимать международные рейсы. Первым там приземлился двухмоторный Рiper Рa-31-350, им из США прилетели 2 граждан Украины.