В Херсоне закрывают аэропорт: почему и на сколько

Аэропорт "Херсон" будет закрыт в течение следующих 4 месяцев. Там до конца 2021 года будут проводить реконструкцию.

О закрытии херсонского аэропорта издание сообщает со ссылкой на открытое письмо КП "Херсонские авиалинии".

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Причина закрытия аэропорта в Херсоне

Аэропорт в Херсоне закрывают на 4 месяца. Там планируют ремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Реконструкция начнется 1 сентября, поэтому до 20 сентября аэропорт будет работать в ограниченном режиме. Однако после этого аэродром закроют полностью. Завершить все работы там планируют до конца 2021 года.

Николаев поможет с рейсами

Директор Николаевского аэропорта Федор Барна заявил, что аэропорт готов принимать херсонские рейсы.

Сейчас Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines – в Стамбул, Bees Airline – в Тбилиси.