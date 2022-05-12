Херсонщина является украинской землей и будет освобождена от врага

Херсон находится под временной оккупацией. Безусловно, это зло. Все, что сегодня имеет отношение к зомби-нации россиян, – зло. Абсолютное.

Никаких иллюзий по поводу "русского мира"

Но, в отличие от 2014 года, когда у определенного процента наших граждан были иллюзии, что "русский мир" – это возможности, карьера, деньги и другие перспективные "камни с неба", сегодня есть полное понимание того, что Россия – это тотальный упадок, концентрационные лагеря, презрение мира, изоляция, массовые убийства, бандитизм.

Читайте также Оккупанты пытают людей в Херсонской области и выкладывают видео в соцсети 18+

Поэтому сопротивление российскому нашествию на юге Украины очень мощное. На всех уровнях. И это видит весь мир.

О Херсоне не забыли

Хочу официально подчеркнуть, что Офис Президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области. Все.

Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем.

Все преступления документально фиксируются и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия.

Мы также фиксируем все немногочисленные имена коллаборационистов – каждого из них обязательно ждет скамья подсудимых. Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет.

Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас.

Наш специальный "наградный отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!

Запомните главное

Херсонщина является украинской землей и будет освобождена Вооруженными Силами Украины, независимо от придумывания новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам".

Весь мир видел мужество и храбрость жителей Херсона, выходивших с украинскими флагами останавливать колонны российской военной техники.

Мы не позволим кремлевским болезненным имперским амбициям отнять у наших граждан право на счастливое будущее.

Шокирующие кадры российских преступлений из Мариуполя – смотрите видео: