Херсонщина страдает от взрывов и обстрелов: есть пострадавшие и убитые

По состоянию на утро 30 марта на Херсонщине фиксируют обстрелы в разных районах области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы.

О ситуации на Херсонщине рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

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Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре и жилых домах. К сожалению, есть потери среди гражданского населения. Также часть людей пострадала. Информация о жертвах уточняется.

Какая ситуация на Херсонщине

Временно захваченный Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации. Враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и Росгвардии для удержания города под своим контролем.

Наши ВСУ освободили Николаевскую область от российских оккупантов и начали освобождение Херсонской. Впрочем, возвращение самого Херсона будет довольно сложной задачей.

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