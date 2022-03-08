На Херсонщине люди оказались в изоляции из-за отсутствия электричества и дефицита продуктов

Жители Приднепровского округа на Херсонщине находятся в изоляции. В поселке нет электричества, не хватает продуктов, а уехать – тоже невозможно.

Староста округа Александр Кицун рассказал, что из-за блокпоста жители Надднепрянского, Молодежного и Инженерного поселков не могут выехать.

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По его словам, в Инженерном нет света вторую неделю. Частично удалось подсоединить жителей к маломощной трансформаторной подстанции. Есть водоснабжение и водоотведение.

В то же время в Молодежном свет есть, но жители испытывают недостаток продуктов.

Сложнее всего сейчас в Надднепрянском, в котором повреждена трансформаторная подстанция. Люди своими силами пытаются ее отремонтировать. В районе Молодежного повреждены несколько электрических опор,

– сказал Александр Кицун.

Он добавляет, что электроопоры нуждаются в ремонте. Но из-за постоянного движения российской техники и обстрелов невозможно начать ремонтные работы.

К слову, в Херсоне и области местные продолжают героически бороться против оккупантов, захвативших украинскую территорию. Однако россияне ведут себя очень жестоко с людьми – забирают авто, паспорта, банковские карты и даже расстреливают.

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