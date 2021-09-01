На Херсонщине могут усилить карантин: регион близок к "желтой" зоне
Эпидемиологическая ситуация на Херсонщине заставляет задуматься над усилением адаптивного карантина. В последнее время там фиксируют увеличение больных COVID-19.
Как сказал глава регионального "Лабораторного центра" Юрий Ромаскевич, Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне адаптивного карантина.
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Какие ограничения могут ввести
Если эпидемиологические показатели области станут "желтыми", то регион вернется к дистанционному обучению. Но это коснется лишь тех учреждений, где будет вакцинировано меньше, чем 80% персонала.
Также в желтой зоне карантина действуют следующие правила:
- массовые мероприятия можно проводить только, когда заполненность достигает не более 50%;
- проведение матчей со зрителями разрешено при условии заполненности не более 50%;
- в то же время заведения общественного питания могут работать до 24:00, ранее разрешали до 23:00.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Почему количество больных начало расти
По мнению руководителя лабораторного центра, заболеваемость в Херсонской области начала расти из-за многочисленного потока людей из оккупированного Крыма.
Думаю, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных туристов, которые пересекают КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм "Дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам, и принесли его именно те, кто возвращался с полуострова,
– пояснил он.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Херсоне
- С начала пандемии коронавируса на Херсонщине зафиксировали 38 011 случаев инфицирования недугом. К сожалению, 120 больных умерли. В то же время 35 533 человек смогли выздороветь.
- За минувшие сутки COVID-19 подхватили 120 человек. Еще 6 пациентов выздоровели.