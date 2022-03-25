На Херсонщине ночью были слышны сильные взрывы

Ночью 25 марта на Херсонщине были сильные взрывы. Их слышали возле самого Херсона и недалеко от Николаевщины.

Кроме того, россияне в области роют окопы.

Важно В Высокополье на Херсонщине россияне издеваются над местными

Жители территориальных общин Высокополья, Большой Александровки, Берислава рассказывают, что оккупанты роют в селах окопы. Оттуда они стреляют по локациям ВСУ, которые размещены на Днепропетровщине и Николаевщине.

Огромный украинский флаг над Херсоном

Херсон временно находится под оккупацией российских военных. Несмотря на это, на мэрии города вывесили огромный флаг Украины. Жители города ежедневно мужественно выходят на митинги, показывая оккупантам, что они здесь чужие.

В оккупированном Херсоне вывесили украинский флаг: