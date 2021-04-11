На Херсонщине продолжаются учебные сборы теробороны. Масштабные учения рассчитаны на 10 дней.

Тактику отрабатывают в том числе и на военном полигоне в Олешковских песках. Подробнее – в сюжете журналистов.

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Внеплановые тренировки из-за ситуации в Крыму

Учения – внеплановые из-за напряженной ситуации в оккупированном Крыму. Туда Россия стягивает свои войска. Руководит учебными сборами главный теробороновец Украины генерал Анатолий Баргилевич.

В ограниченное время и с ограниченными условиями люди должны реагировать быстро и быть готовыми действовать в соответствии с командами, которые будут поступать в кратчайшие сроки,

– заметил Баргилевич.

"Мы прекрасно понимаем атмосферу ситуации. Мы должны защищать наш дом, нашу территорию всеми силами и средствами", – сказал генерал.

К учениям привлекают добровольцев от 18 до 60 лет

В строй становятся добровольцы из гражданского населения. Все они военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

По словам командира бригады теробороны Херсонщины Дмитрия Ищенко, все проходят медкомиссию и собеседование с психологами. Только после этого территориальный центр комплектования доставляет добровольцев.

Они переходят в подчинение командира батальона. Их стаят на учет, ставят в строй, переодевают и вручают оружие.

Как проходят учения на Херсонщине: смотрите сюжет 24 канала

Огневая подготовка – один из важнейших этапов

На полигоне бойцы теробороны действуют на пяти локациях. Важный этап учебных сборов – огневая подготовка. Азы об автомате Калашникова преподает инструктор с военного полигона "Широкий Лан", на Николаевщине.

За выполнением задач пристально следят инструкторы. Также на учениях отрабатывают навыки по тактической медицине.

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Инструктор Иван Черемисин рассказал, что группы специально создают маленькими, чтобы максимально эффективно поработать с каждым бойцом.

До 16 апреля теробороновцы отработают и тактику охраны и обороны стратегических объектов и государственных учреждений. Учения будут проходить в приграничных районах Херсонщины.