Из-за напряженной ситуации в Крыму: на Херсонщине продолжаются учебные сборы теробороны
На Херсонщине продолжаются учебные сборы теробороны. Масштабные учения рассчитаны на 10 дней.
Источник:24 канал
Тактику отрабатывают в том числе и на военном полигоне в Олешковских песках. Подробнее – в сюжете журналистов.
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Внеплановые тренировки из-за ситуации в Крыму
Учения – внеплановые из-за напряженной ситуации в оккупированном Крыму. Туда Россия стягивает свои войска. Руководит учебными сборами главный теробороновец Украины генерал Анатолий Баргилевич.
В ограниченное время и с ограниченными условиями люди должны реагировать быстро и быть готовыми действовать в соответствии с командами, которые будут поступать в кратчайшие сроки,
– заметил Баргилевич.
"Мы прекрасно понимаем атмосферу ситуации. Мы должны защищать наш дом, нашу территорию всеми силами и средствами", – сказал генерал.
К учениям привлекают добровольцев от 18 до 60 лет
В строй становятся добровольцы из гражданского населения. Все они военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.
По словам командира бригады теробороны Херсонщины Дмитрия Ищенко, все проходят медкомиссию и собеседование с психологами. Только после этого территориальный центр комплектования доставляет добровольцев.
Они переходят в подчинение командира батальона. Их стаят на учет, ставят в строй, переодевают и вручают оружие.
Как проходят учения на Херсонщине: смотрите сюжет 24 канала
Огневая подготовка – один из важнейших этапов
На полигоне бойцы теробороны действуют на пяти локациях. Важный этап учебных сборов – огневая подготовка. Азы об автомате Калашникова преподает инструктор с военного полигона "Широкий Лан", на Николаевщине.
За выполнением задач пристально следят инструкторы. Также на учениях отрабатывают навыки по тактической медицине.
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Инструктор Иван Черемисин рассказал, что группы специально создают маленькими, чтобы максимально эффективно поработать с каждым бойцом.
До 16 апреля теробороновцы отработают и тактику охраны и обороны стратегических объектов и государственных учреждений. Учения будут проходить в приграничных районах Херсонщины.
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