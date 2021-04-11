На Херсонщині продовжуються навчальні збори тероборони. Масштабні тренування розраховані на 10 днів.

Тактику відпрацьовують зокрема і на військовому полігоні в Олешківських пісках. Детальніше – у сюжеті журналістів.

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Позапланові тренування через ситуацію у Криму

Тренування – позапланові через напружену ситуацію в окупованому Криму. Туди Росія стягує свої війська. Керує навчальними зборами головний тероборонівець України генерал Анатолій Баргилевич.

В обмежений час та з обмеженими умовами люди повинні реагувати швидко і бути готовими діяти відповідно до команд, які поступатимуть в найкоротші терміни,

– зауважив Баргилевич.

"Ми чудово розуміємо атмосферу, яка склалася. Ми повинні захищати наш дім, нашу територію всіма силами і засобами", – сказав генерал.

До навчань залучають добровольців від 18 до 60 років

У стрій стають добровольці з цивільного населення. Усі вони військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

За словами командира бригади тероборони Херсонщини Дмитра Іщенка, усі проходять медкомісію та співбесіду з психологами. Лише після цього територіальний центр комплектування доставляє добровольців.

Вони переходять у підпорядкування командира батальйону. Їх обліковують, ставлять до строю, переодягають та вручають зброю.

Як відбуваються навчання на Херсонщині: дивіться сюжет 24 каналу

Вогнева підготовка – один із найважливіших етапів

На полігоні бійці тероборони займаються на п'яти локаціях. Важливий етап навчальних зборів – вогнева підготовка. Ази про автомат Калашникова викладає інструктор із військового полігону Широкого Лану, що на Миколаївщині.

За виконанням завдань пильно стежать інструктори. Також на навчаннях відпрацьовують навички з тактичної медицини.

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Інструктор Іван Черемісін розповів, що групи спеціально створюють маленькими, щоб максимально ефективно попрацювати з кожним бійцем.

До 16 квітня тероборонівці відпрацюють і тактику охорони та оборони стратегічних об'єктів та державних установ. Навчання відбуватимуться у прикордонних районах Херсонщини.