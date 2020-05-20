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На Херсонщине спасали дельфинов, попавших в ловушку: фото и видео

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Вблизи Лазурного спасали двух дельфинов, застрявших на мели
Вблизи Лазурного спасали двух дельфинов, застрявших на мели / ks.dsns.gov.ua

В Скадовске Херсонской области спасателям пришлось идти на помощь двум дельфинам, попавшим в ловушку в Джарылгачском заливе. Дело в том, что в заливе дельфины заплыли на мелководье, поэтому не смогли оттуда выбраться в привычную для них стихию.

Несчастье постигло представителей животного мира вблизи поселка Лазурное, сообщает ДСНС в Херсонской области.

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Кроме спасателей на помощь бедным дельфинам собрали едва не всю округу. К спасательной операции присоединились:

  • специалисты Черноморского рыбоохранного патруля;
  • работники национального парка "Джарылгачский";
  • руководство скадовского дельфинария "Акварель";
  • местные рыбаки.

Спасение дельфинов, которые застряли на мели: смотрите видео

После многочасовой спасательной операции дельфинам таки помогли. Одного из них уже выпустили в открытое море, а вот другой пока останется в заливе под наблюдением специалистов.

спасение дельфинов, Лазурное
Одного из дельфинов уже отпустили в море / фото ДСНС

Джарылгачский залив вблизи Лазурного: карта

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Херсона Мир животных
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