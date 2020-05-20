На Херсонщине спасали дельфинов, попавших в ловушку: фото и видео
В Скадовске Херсонской области спасателям пришлось идти на помощь двум дельфинам, попавшим в ловушку в Джарылгачском заливе. Дело в том, что в заливе дельфины заплыли на мелководье, поэтому не смогли оттуда выбраться в привычную для них стихию.
Несчастье постигло представителей животного мира вблизи поселка Лазурное, сообщает ДСНС в Херсонской области.
Интересно Янукович поддерживает: в селе на Житомирщине заметили страуса на прогулке – видео
Кроме спасателей на помощь бедным дельфинам собрали едва не всю округу. К спасательной операции присоединились:
- специалисты Черноморского рыбоохранного патруля;
- работники национального парка "Джарылгачский";
- руководство скадовского дельфинария "Акварель";
- местные рыбаки.
Спасение дельфинов, которые застряли на мели: смотрите видео
После многочасовой спасательной операции дельфинам таки помогли. Одного из них уже выпустили в открытое море, а вот другой пока останется в заливе под наблюдением специалистов.
Одного из дельфинов уже отпустили в море / фото ДСНС
Джарылгачский залив вблизи Лазурного: карта