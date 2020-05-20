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На Херсонщині рятували дельфінів, що потрапили у пастку: фото і відео

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Поблизу Лазурного рятували двох дельфінів, що застрягли на мілині
Поблизу Лазурного рятували двох дельфінів, що застрягли на мілині / ks.dsns.gov.ua

У Скадовську Херсонської області рятувальникам довелося йти на допомогу двом дельфінам, що потрапили в пастку у Джарилгацькій затоці. Справа в тім, що у затоці дельфіни заплили на мілководдя, тож не змогли звідти вибратися у звичну для них стихію.

Нещастя спіткало бідолашних представників тваринного світу поблизу селища Лазурне, повідомляє ДСНС у Херсонській області.

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Крім рятувальників на допомогу бідолашним дельфінам зібрали ледь не всю округу. До рятувальної операції долучилися:

  • фахівці Чорноморського рибоохоронного патруля;
  • працівники національного парку "Джарилгацький";
  • керівництво скадовського дельфінарію "Акварель";
  • місцеві рибалки.

Порятунок дельфінів, що застрягли на мілині: дивіться відео

Після багатогодинної рятувальної операції дельфінам таки допомогли. Одного з них уже випустили у відкрите море, а ось інший наразі залишиться у затоці під наглядом фахівців.

порятунок дельфінів, Лазурне
Одного з дельфінів уже відпустили у відкрите море / фото ДСНС

Джарилгацька затока поблизу Лазурного: карта

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Світ тварин ДСНС Новини Херсона
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