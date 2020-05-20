На Херсонщині рятували дельфінів, що потрапили у пастку: фото і відео

У Скадовську Херсонської області рятувальникам довелося йти на допомогу двом дельфінам, що потрапили в пастку у Джарилгацькій затоці. Справа в тім, що у затоці дельфіни заплили на мілководдя, тож не змогли звідти вибратися у звичну для них стихію.

Нещастя спіткало бідолашних представників тваринного світу поблизу селища Лазурне, повідомляє ДСНС у Херсонській області.

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Крім рятувальників на допомогу бідолашним дельфінам зібрали ледь не всю округу. До рятувальної операції долучилися:

фахівці Чорноморського рибоохоронного патруля;

працівники національного парку "Джарилгацький";

керівництво скадовського дельфінарію "Акварель";

місцеві рибалки.

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Після багатогодинної рятувальної операції дельфінам таки допомогли. Одного з них уже випустили у відкрите море, а ось інший наразі залишиться у затоці під наглядом фахівців.



Одного з дельфінів уже відпустили у відкрите море / фото ДСНС

Джарилгацька затока поблизу Лазурного: карта