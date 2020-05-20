На Херсонщині рятували дельфінів, що потрапили у пастку: фото і відео
У Скадовську Херсонської області рятувальникам довелося йти на допомогу двом дельфінам, що потрапили в пастку у Джарилгацькій затоці. Справа в тім, що у затоці дельфіни заплили на мілководдя, тож не змогли звідти вибратися у звичну для них стихію.
Нещастя спіткало бідолашних представників тваринного світу поблизу селища Лазурне, повідомляє ДСНС у Херсонській області.
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Крім рятувальників на допомогу бідолашним дельфінам зібрали ледь не всю округу. До рятувальної операції долучилися:
- фахівці Чорноморського рибоохоронного патруля;
- працівники національного парку "Джарилгацький";
- керівництво скадовського дельфінарію "Акварель";
- місцеві рибалки.
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Після багатогодинної рятувальної операції дельфінам таки допомогли. Одного з них уже випустили у відкрите море, а ось інший наразі залишиться у затоці під наглядом фахівців.
Одного з дельфінів уже відпустили у відкрите море / фото ДСНС
Джарилгацька затока поблизу Лазурного: карта