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Янукович підтримує: у селі на Житомирщині помітили страуса на прогулянці – відео

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В Андрушівці Житомирської області страус бігає вулицями села - відео
На Житомирщині помітили страуса, що бігав вулицями села / web-zoopark.ru

У селі Андрушівці Житомирської області помітили доволі незвичну "свійську" тварину. Вулицями села пробігся двометровий страус, який переслідував велосипедиста.

Про незвичний випадок у селі під Житомиром повідомляє місцеве видання 1zt.ua.

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Видання навіть опублікувало відео з дикою пташкою. На ньому тварина біжить собі дорогою за велосипедистом.

Останній поводиться так, наче страуси – звична справа для вулиць Андрушівки. Він просто продовжує крутити педалі з кам'яним обличчям.

Усіляке бувало в Андрушівці, але тільки не страуси,
– жартує автор відео.

Страус бігає вулицями Андрушівки: дивіться відео

Страус – це найбільший у світі птах. Він не літає, зате може бігати зі швидкістю до 90 кілометрів на годину. Вони водяться переважно у центральній Африці. В Україні ці тварини мешкають хіба що у зоопарках та на спеціальних фермах.

В Україні цей вид птахів асоціюється насамперед з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Той мав свою страусину ферму у президентській резиденції Межигір'я.

Уже після втечі з України на запитання журналіста про те, для чого експрезиденту стільки страусів, він заявив, що не бачить нічого поганого у тому, що він підтримує цих тварин.

Андрушівка Житомирської області: карта

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Курйозні новини Новини Житомира Світ тварин Новини України
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