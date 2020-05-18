Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Янукович поддерживает: в селе на Житомирщине заметили страуса на прогулке – видео

- Читати новину українською
В Андрушовке Житомирской области страус бегает по улицам села - видео
На Житомирщині помітили страуса, що бігав вулицями села / web-zoopark.ru

В селе Андрушевке Житомирской области заметили довольно необычное "домашнее" животное. По улицам села пробежался двухметровый страус, который преследовал велосипедиста.

Про незвичний випадок у селі під Житомиром повідомляє місцеве видання 1zt.ua.

Цікаво У Британії поліція на вертольотах ловила тигра, який виявився статуєю: епічне фото

Видання навіть опублікувало відео з дикою пташкою. На ньому тварина біжить собі дорогою за велосипедистом.

Останній поводиться так, наче страуси – звична справа для вулиць Андрушівки. Він просто продовжує крутити педалі з кам'яним обличчям.

Усіляке бувало в Андрушівці, але тільки не страуси,
– жартує автор відео.

Страус бігає вулицями Андрушівки: дивіться відео

Страус – це найбільший у світі птах. Він не літає, зате може бігати зі швидкістю до 90 кілометрів на годину. Вони водяться переважно у центральній Африці. В Україні ці тварини мешкають хіба що у зоопарках та на спеціальних фермах.

В Україні цей вид птахів асоціюється насамперед з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Той мав свою страусину ферму у президентській резиденції Межигір'я.

Уже після втечі з України на запитання журналіста про те, для чого експрезиденту стільки страусів, він заявив, що не бачить нічого поганого у тому, що він підтримує цих тварин.

Андрушівка Житомирської області: карта

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Житомира Мир животных
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Закон о референдуме: когда заработает громкое обещание Зеленского
сегодня , 17:16 Закон о референдуме: когда заработает громкое обещание Зеленского
Інна Жолобович
Беларусь нам в пример: почему нам возвращают советскую медицину?
сегодня , 17:00 Беларусь нам в пример: почему нам возвращают советскую медицину?
Сергій Фурса
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!