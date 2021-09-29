На Херсонщине судмедэксперт побил медработницу за "неуважительное отношение"

На Херсонщине случился вопиющий случай. Судмедэксперт якобы избил женщину-медработницу, так как она "недостаточно уважительно отнеслась к его статусу".

Такой информацией 29 сентября во фейсбуке поделилась Елена Мазур. Оно возглавляет Каховскую центральную городскую больницу.

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Нападавший может быть другом мэра

По словам Мазур, об избиении уже сообщили правоохранителям, потерпевшая написала заявление. Очевидно, женщине уже оказали необходимую медицинскую помощь. Директор больницы утверждает, что напавший судмедэксперт дружит с мэром Каховки и бывшим начальником местного отдела полиции. Поэтому, по ее мнению, существуют риски того, что дело "замнут".

Константин Ухов избил женщину, медработницу. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно отнеслась к его статусу,

– отметила Мазур.

Женщина заверила, что будет держать ситуацию под контролем и сделает все, чтобы нападающий ответил за содеянное. "Они уверены, что схватили Бога за бороду", – подытожила она.

Что говорят в сети

Пользователи сети по-разному реагируют на опубликованную информацию. Некоторые написали, что было не избиение, а только разговор на повышенных тонах. Другие же убеждены, что все написанное – правда. Мол, директор больницы не поделилась бы этим в фейсбуке, если бы не было "железобетонных" доказательства. Есть и те, кто утверждают, что потерпевшая якобы нарушила санитарные нормы. Впрочем, в противовес им пишут, что даже это не оправдывает действий мужчины.

Полный текст публикации Елены Мазур в фейсбуке:

Только что в больнице случилось ЧП️ Константин Ухов, лучший друг Виталия Немерца, член исполкома – избил женщину, медработника. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно относилась к его статусу. Вызвана полиция, составлено заявление. Уверена, что бывший полковник полиции, мэр Каховки Виталий Немерец сделает все возможное, чтобы его друг не пострадал. Со своей стороны обещаю ни на минуту не отпускать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы Констанин Ухов понес заслуженное наказание за избиение женщины. Они уверены, что схватили Бога за бороду.