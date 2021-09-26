Дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи на автодороге Р-47 "Херсон – Новая Каховка – Геническ" возле поселка Казацкое Каховского района.
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- Установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes, двигался из Новой Каховки, а перед поворотом на Казацкое совершал обгон автомобиля марки ВАЗ-2107, но не придерживался безопасного интервала.
- В результате зацепил "жигуль" в районе левой передней двери, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком МАН, который двигался во встречном направлении по своей полосе.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Mercedes от полученных травм погибли на месте.
На Херсонщине в тройном ДТП погибли два человека / Фото полиции Херсонской области