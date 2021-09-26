Дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі на автодорозі Р-47 "Херсон – Нова Каховка – Генічеськ" поблизу селища Козацьке Каховського району.

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Детальніше про ДТП

Встановили, що 41-річний водій автомобіля марки Mercedes, рухався з Нової Каховки, а перед поворотом на Козацьке здійснював обгін автомобіля марки ВАЗ-2107, але не дотримався безпечного інтервалу.

Унаслідок цього зачепив "жигуль" в районі лівої передньої двері та не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою МАН, що рухалася в зустрічному напрямі по своїй смузі.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля Mercedes від отриманих травм загинули на місці.

Зверніть увагу! За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Наразі проводиться досудове розслідування.

На Херсонщині у потрійній ДТП загинули двоє людей / Фото Поліції Херсонської області