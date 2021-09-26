Дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі на автодорозі Р-47 "Херсон – Нова Каховка – Генічеськ" поблизу селища Козацьке Каховського району.
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Детальніше про ДТП
- Встановили, що 41-річний водій автомобіля марки Mercedes, рухався з Нової Каховки, а перед поворотом на Козацьке здійснював обгін автомобіля марки ВАЗ-2107, але не дотримався безпечного інтервалу.
- Унаслідок цього зачепив "жигуль" в районі лівої передньої двері та не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою МАН, що рухалася в зустрічному напрямі по своїй смузі.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля Mercedes від отриманих травм загинули на місці.
На Херсонщині у потрійній ДТП загинули двоє людей / Фото Поліції Херсонської області