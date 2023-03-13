Детали сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин 13 марта. Он отметил, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час в 5 дней.

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По его словам, поступила информация о возможном нахождении на территории региона диверсионных групп противника. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения во время проведения контрдиверсионных мероприятий, с сегодняшнего дня и по 17 марта в Херсонской области будет действовать новый комендантский час - с 17:00 до 06:30.

Прокудин попросил всех граждан, кому нужно выехать за пределы области, сделать это немедленно, а дальше планировать свое время пребывания на территории Херсона и области

Любопытно! Накануне стало известно, что в Херсонской области на месяц отменяют запрет на продажу алкогольных напитков. Торговля алкогольными напитками будет разрешен с 10:00 до 15:00.

Партизанское движение "Атеш" 11 марта устроило диверсию на оккупированной территории Херсонской области, взорвав железнодорожное полотно. Украинские военные утверждают, что это только репетиция перед масштабными действиями. Соответствующее заявление сделала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она добавила, что партизаны в Украине помогают контролировать логистические и транспортные пути врага.