Деталі повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін 13 березня. Він зазначив, що у Херсонській області запровадили посилену комендантську годину на 5 днів.

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За його словами, надійшла інформація про можливе перебування на території регіону диверсійних груп супротивника. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів, від сьогодні та по 17 березня на Херсонщині діятиме нова комендантська година – з 17:00 до 06:30.

Прокудін попросив усіх громадян, кому потрібно виїхати за межі області, зробити це негайно, а надалі планувати свій час перебування на території Херсона та області

Цікаво! Напередодні стало відомо, що на Херсонщині на місяць скасовують заборону на продаж алкогольних напоїв. Торгівля алкогольними напоями буде дозволена з 10:00 до 15:00.

Партизанський рух "Атеш" 11 березня влаштував диверсію на окупованій території Херсонської області, підірвавши залізничне полотно. Українські військові стверджують, що це тільки репетиція перед масштабними діями. Відповідну заяву зробила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона додала, що партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.