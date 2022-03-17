Оккупанты к тому же призывают херсонцев вступать в так называемую "полицию". Об этом сообщили в Генштабе 17 марта.

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Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма,

– говорится в сообщении.

Оккупанты агитируют местное население, чтобы те вступали в ряды так называемой "полиции". Известно, что ФСБ на территории Херсонщины осуществляет "карательные функции".

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