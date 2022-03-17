Окупанти до того ж закликають херсонців вступати до так званої "поліції". Про це повідомили в Генштабі 17 березня.
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Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти агітують місцеве населення, щоб ті вступали до лав так званої "поліції". Відомо, що ФСБ на території Херсонщини здійснює "каральні функції".
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