Окупанти до того ж закликають херсонців вступати до так званої "поліції". Про це повідомили в Генштабі 17 березня.

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Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти агітують місцеве населення, щоб ті вступали до лав так званої "поліції". Відомо, що ФСБ на території Херсонщини здійснює "каральні функції".

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