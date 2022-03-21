В заявлении Зеленский упомянул и о Херсонской области.

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Херсонская область сегодня снова боролась за нас всех

На Херсонщине люди не перестают сопротивляться оккупантам – жители выходят на мирные митинги. 20 марта на одном из таких собралось несколько тысяч горожан.

Люди держались за руки и несли украинские флаги, скандируя: "Домой, пока живой!", "Херсон – это Украина!" тому подобное.

Херсонская область сегодня снова сражалась. Я им благодарен. Снова на улицах. И как всегда – за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что храбрые жители вышли без оружия против оккупантов, против выстрелов и военных машин.

По словам президента, это подвиг, вдохновляющий всю Украину: "это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ".

Что следует знать о ситуации в Херсоне:

1 марта российские оккупанты прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров.

3 марта 2022 года Херсон почти полностью перешел под контроль ВС России.

В городе планировалось провести пророссийский митинг за создание так называемой "ХНР" и присоединение региона к России. Но херсонцы постоянно выходили на проукраинские митинги, сорвав и этот.

13 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", однако российские войска впоследствии снова вошли в город, разместившись в одном из летних детских лагерей на окраине города.

В Херсоне сложная гуманитарная ситуация – жителям не хватает продовольствия и гигиенических средств. Кроме того, заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках. Местные власти просят о помощи и режиме тишины у оккупантов. Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсона и не разрешили их разгружать.

В то же время город живет, исполнительный орган находится на местах и ​​выполняет свои обязанности. А люди ежедневно выходят на митинги, показывая российским "оркам", что им там не рады.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 20 марта

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