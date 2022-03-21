У заяві Зеленський згадав й про Херсонську область.

До теми Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців

Херсонська область сьогодні знову боролася за нас всіх

На Херсонщині люди не припиняють чинити опір окупантам – жителі виходять на мирні мітинги. 20 березня на одному з таких зібралось кілька тисяч містян. Люди трималися за руки та несли українські прапори, скандуючи: "Домой, пока живой!", "Херсон – це Україна!" тощо.

Херсонська область сьогодні знову боролася. Я їм вдячний. Знову на вулицях. І як завжди – за нас всіх, за Україну. З національними прапорами. І з нашою, українською хоробрістю,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що хоробрі жителі пішли без зброї проти окупантів, проти пострілів і військових машин.

За словами президента, це подвиг, який надихає всю Україну: "це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ".

Що варто знати про ситуацію в Херсоні:

1 березня російські окупанти прорвалися в Херсон за допомогою бронетранспортерів.

3 березня 2022 року Херсон майже повністю перейшов під контроль ЗС Росії.

У місті планували провести проросійський мітинг за створення так званої "ХНР" та приєднання регіону до Росії. Але херсонці постійно виходили на проукраїнські мітинги, зірвавши й цей.

13 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", проте російські війська згодом знову увійшли до міста, розмістившись в одному з літніх дитячих таборів на околиці міста.

У Херсоні складна гуманітарна ситуація – жителям не вистачає харчів та гігієнічних засобів. Крім того, закінчується дизельне пальне, бензину практично немає на заправках. Місцева влада просить про допомогу та режим тиші в окупантів. Напередодні окупанти не допустили фури з гуманітарною допомогою на тимчасово захоплені території Херсонщини та не дозволили їх розвантажувати.

Водночас місто живе, виконавчий орган перебуває на місцях і виконує свої обов'язки. А люди ледь не щодня виходять на мітинги, показуючи російським "оркам", що їм там не раді.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 20 березня

Варте уваги – херсонці голіруч виганяють техніку окупантів з міста: дивіться відео