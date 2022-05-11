Херсонские коллаборанты публично признали ничтожность своей псевдовласти

11 мая провозглашенный российскими захватчиками в роли фейкового преступного "заместителя главы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов сделал в Херсоне ряд заявлений о столь же преступных намерениях "вхождения области в состав России".

Обещанного три года ждут

В этих преступных заявлениях заметно признание тотальных неудач оккупантов в Херсонской области. В частности, Стремоусов констатирует невозможность организации его фейковой "властью" даже любого псевдореферендума, что действительно нереально из-за очевидных проукраинских настроений населения и из-за массового отказа местного самоуправления сотрудничать с захватчиками.

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Также Стремоусов обещает "позднее" наладить "банковую" и "пенсионную" систему в регионе, но в то же время констатирует не владение оккупантами какими-либо статистическими данными и реестрами населения Херсонской области.

Примечательно, что вхождение "российского банка" в Херсон раньше анонсировалось оккупантами "с начала мая", но этого так и не произошло; теперь захватчики обещают херсончанам разве что фейковый "банк" из оккупированного ими Донецка.

Так же оккупанты констатируют отсутствие в регионе пророссийски настроенных учителей и журналистов, для чего планируют завезти их из оккупированного Крыма и создать в Херсоне фейковый вещатель "Таврия". АРК уже проинформировала Международный союз электросвязи о преступном вмешательстве агрессора в телерадиовещание и мобильную связь в регионе.

Херсон, наши дни

Также Стремоусов обещает пассажирское железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом, но только после преступного "занятия Николаева и Одессы" то есть – фактически никогда. Им анонсируется и подключение энергосистемы региона к крымской, поскольку для всех очевидна несостоятельность агрессора наладить перспективную работу имеющихся в Херсонской области электростанций.

Жизнь в оккупации

В то же время реалии в регионе еще более печальны, чем заявления Стремоусова, ведь сейчас продолжаются массовые похищения и убийства российскими захватчиками местных с активной гражданской позицией, относительно чего АРК уже обратилась к уполномоченному специальному докладчику ООН, с размещением нашего отчета на сайте Объединенных Наций.

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Также оккупаны, согласно сообщениям украинской власти и медиа, развернули в Генической общине выращивание плантаций конопли для производства наркотиков. Кроме того, российские захватчики массово поджигают херсонские леса возле Олешек, Голой Пристани и на Кинбурнском полуострове, очевидно, стремящиеся бороться с "украинскими диверсантами", что уже привело к экологической катастрофе.

Примечательно, что Кремль хорошо понимает фейковость заявлений Стремоусова, которой никем, кроме российских спецслужб и военных, на свою преступную фейковую "должность" не избирался и не назначался. Поэтому даже крымские коллаборанты публично заявляют о дальнейшем сотрудничестве с Херсонской областью именно по так называемым "каналам народной дипломатии".

Фактически заявления Стремоусова становятся "хорошей миной при плохой игре" от российских захватчиков, ведь агрессор осознает необратимость деоккупации Юга Вооруженными силами Украины.