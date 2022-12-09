Дети позировали на фоне елки с подарками и оружием в руках. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 канал.

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Российские школьники передали привет херсонскому еноту

На опубликованных кадрах можно увидеть, как школьники вместе с "шефами из кемеровского ОМОН "Оберег" передали привет "еноту и его боевым товарищам".

Детей загримировали под енота и одели в военную форму.

Мы, гвардейцы школы №74 города Кемерово и сотрудники Росгвардии Кузбасса, передаем боевое новогоднее поздравление с пожеланиями здоровья, счастья, а главное победы еноту "Херсона" и его боевым товарищам,

– сказали дети.

В России школьники обратились к херсонскому еноту: смотрите видео

Российские школьники написали открытки для енота из Херсона / фото росСМИ

Как оккупанты украли енота

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что оккупанты забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции херсонского зоопарка.

Еще 5 ноября директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать" из Херсона в Крым согласно распоряжению так называемого "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо.

Он приехал в Херсонскую область лично. Ему даже хватило наглости обнародовать видео, как он забирает этих енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали, однако это его не остановило.