Діти позували на фоні ялинки з подарунками та зброєю в руках. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал.

До теми Росіяни зізналися у крадіжці єнота з зоопарку Херсона і показали відео: як реагують українці

Російські школярі передали привіт херсонському єноту

На опублікованих кадрах можна побачити, як школярі разом із "шефами з кемерівського ОМОН "Оберіг" передали привіт "єноту та його бойовим товаришам".

Дітей загримували під єнота та одягнули у військову форму.

Ми, гвардійці школи №74 міста Кемерово та співробітники Росгвардії Кузбасу, передаємо бойове новорічне привітання з побажаннями здоров’я, щастя, а головне перемоги єноту "Херсону" та його бойовим товаришам,

– сказали діти.

У Росії школярі звернулися до херсонського єнота: дивіться відео

Російські школярі написали листівки для єнота з Херсона / фото росЗМІ

Як окупанти вкрали єнота

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що окупанти забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.

Ще 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати" з Херсона у Крим згідно із розпорядженням так званого "голови" окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо.

Він приїхав на Херсонщину особисто. Йому навіть вистачило наглості оприлюднити відео, як він забирає цих єнотів. Тваринки пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте це його не зупинило.