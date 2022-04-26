Колыхаев заявил, что его заместителям и руководителям КП, департаментам, управлениям Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, а также председателям районных советов представили так называемого "главу администрации Херсона".

Ко вниманию Оккупанты в Херсоне представили "новых" председателей ОГА и мэрии – коллаборантов Сальдо и Кобца

Озвучили, что полномочия Херсонского городского главы делегируются, согласно приказу областного военного коменданта России, Кобец Александру, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру,

– подчеркнул Колыхаев.

Херсонский городской глава сообщил, что отказался сотрудничать с россиянами. Он ожидает от ОП подробную инструкцию, что делать ему и коллегам. Пока Колыхаев собирается работать удаленно. Он отметил, что остается с херсонцами, доверившими ему управление городом.

Между тем жители города выходят на протесты против российских оккупантов . Несмотря на опасность, херсонцы анонсировали 27 апреля мирный митинг с украинской символикой. Цель людей – заявить, что какие-либо попытки россиян назначить свою оккупационную власть – у них не выйдут.

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