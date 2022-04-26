Колихаєв заявив, що його заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, а також головам районних рад представили так званого "голову адміністрації Херсона".

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Озвучили, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії, Кобець Олександру, який своєю чергою підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру,

– наголосив Колихаєв.

Херсонський міський голова повідомив, що відмовився співпрацювати з росіянами. Він очікує від ОП детальну інструкцію, що робити йому та колегам. Наразі Колихаєв збирається працювати віддалено. Він зауважив, що залишається з херсонцями, які довірили йому керування містом.

Тим часом жителі міста виходять на протести проти російських окупантів. Попри небезпеку, херсонці анонсували на 27 квітня мирний мітинг з українською символікою. Мета людей – заявити, що будь-які спроби росіян призначити свою окупаційну владу – їм не вдадуться.

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