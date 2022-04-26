Після захоплення загарбниками Херсонської міської ради, містяни анонсували на 27 квітня мирний мітинг. Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат міськради Херсона Сергій Хлань.

До теми Вигнали увесь персонал, а потім зняли символіку, – депутат про захоплення міськради Херсона

Він наголосив, що у Херсоні відбувається переслідування та тиск на українських активістів, однак люди готові виходити на вулиці попри загрозу власному життю.

Херсонці завтра, 27 квітня, о 10 ранку вийдуть на мирний мітинг з українською символікою, аби заявити, що будь-які спроби росіян призначити свою окупаційну владу – їм не вдадуться,

– підкреслив Хлань.

Зауважимо, що у такий спосіб мешканці Херсону демонструють свою позицію до так званого "референдуму" щодо створення квазіреспубліки на Херсонщині, а також хочуть показати своє ставлення до "русского міра" загалом.

Сергій Хлань про ситуацію у Херсоні: дивіться відео