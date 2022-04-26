После захвата оккупантами Херсонского городского совета горожане анонсировали на 27 апреля мирный митинг. Об этом в эфире 24 канала заявил депутат горсовета Херсона Сергей Хлань.

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Он подчеркнул, что в Херсоне происходит преследование и давление на украинских активистов, однако люди готовы выходить на улицы, несмотря на угрозу собственной жизни.

Херсонцы завтра, 27 апреля, в 10 утра выйдут на мирный митинг с украинской символикой, чтобы заявить, что любые попытки россиян назначить свою оккупационную власть – им не удадутся,

– подчеркнул Хлань.

Отметим, что таким образом жители Херсона демонстрируют свою позицию к так называемому "референдуму" по созданию квазиреспублики в Херсонской области, а также хотят показать свое отношение к "русскому миру" в целом.

Сергей Хлань о ситуации в Херсоне: смотрите видео