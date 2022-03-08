В Херсонской и Николаевской областях работают 10 враждебных групп психологической борьбы

На временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей, используют подразделения психологической борьбы. Это делают для воздействия на местное население.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и отчитались о последних сутках на фронте.

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По информации Генштаба, в период с 24 февраля враг создал до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории полуострова Крым наступлением Вооруженных сил Украины,

– сообщили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в Генштабе, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности – для выявления сопротивления.

Заметим, что в Херсоне диверсанты пытаются убедить людей "сдать город". Вместо этого украинцы их отправят туда, куда и российский корабль.

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