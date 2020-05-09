В Херсонской области на карантин закрыли 3 населенных пункта

На Херсонщине областная власть решила ввести дополнительные ограничения в трех населенных пунктах. Это связано с пандемией коронавируса и вспышками болезни. Дополнительные ограничения будут действовать в Каховке, Андреевке и Гладковке.

Город Каховку почти полностью закрыли для въезда и выезда, отмечается на сайте Херсонской ОГА.

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Въезд в город разрешен только тем, кто зарегистрирован в Каховке, а также спецрейсам, которые привозят в город работников критической инфраструктуры и продукты питания.

В то же время дополнительные мобильные блокпосты установят на въездах в село Гладковка Голопристанского района. Там всем будут осуществлять температурный скрининг.

В селе Андреевка Скадовского района будут действовать такие же ограничения, что и в Гладковке. Жителям этих трех населенных пунктов рекомендовали ограничить пребывание в общественных местах.

Такие ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 6 часов утра 12 мая.

Каховка, Гладковка и Андреевка Херсонской области: карта

Что известно о коронавирусе на Херсонщине?За все время пандемии в Херсонской области коронавирусом заболели 156 человек. Выздоровели уже 69 человек, что является одним из крупнейших в Украине процентом от общего количества больных. Впрочем, были и 2 летальных случая.