В Херсонской области на карантин закрыли 3 населенных пункта
На Херсонщине областная власть решила ввести дополнительные ограничения в трех населенных пунктах. Это связано с пандемией коронавируса и вспышками болезни. Дополнительные ограничения будут действовать в Каховке, Андреевке и Гладковке.
Город Каховку почти полностью закрыли для въезда и выезда, отмечается на сайте Херсонской ОГА.
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Въезд в город разрешен только тем, кто зарегистрирован в Каховке, а также спецрейсам, которые привозят в город работников критической инфраструктуры и продукты питания.
В то же время дополнительные мобильные блокпосты установят на въездах в село Гладковка Голопристанского района. Там всем будут осуществлять температурный скрининг.
В селе Андреевка Скадовского района будут действовать такие же ограничения, что и в Гладковке. Жителям этих трех населенных пунктов рекомендовали ограничить пребывание в общественных местах.
Такие ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 6 часов утра 12 мая.
Каховка, Гладковка и Андреевка Херсонской области: карта
Что известно о коронавирусе на Херсонщине?За все время пандемии в Херсонской области коронавирусом заболели 156 человек. Выздоровели уже 69 человек, что является одним из крупнейших в Украине процентом от общего количества больных. Впрочем, были и 2 летальных случая.